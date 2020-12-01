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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

EDİRNE - Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

- Cenazenin morgdan alınarak Abdurrahman Paşa Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilmesi - Helallik alınmasıEDİRNE (AA) - Edirne 'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Dün öldürülen ve bugün de boşanma davalarının duruşması olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Nilay Karaarslan'ın cenazesi, morgdan alınarak Abdurrahman Paşa Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.
Burada yakınlarının gözyaşları arasında "helallik" verdiği Nilay Karaarslan'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi. - OlayMehmet Emin Karaarslan, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir markette kasiyerlik yapan boşanma aşamasındaki eşi Nilay Karaarslan'ın yanına gitmiş, burada önce av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açtıktan sonra eşini vurmuştu. Nilay Karaarslan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.Ardından market dışına çıkan ve silahla intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane Market Cenaze İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

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