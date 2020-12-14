E-5 yanyoldaki bir otoparkta bulunan iki lüks araç kurşunlandı

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-Otopark çalışanı röportaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bakırköy E-5 yanyoldaki bir otoparkta bulunan iki lüks araç kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, 22.30 sıralarında Bakırköy E-5 yanyol kenarında bulunan bir otoparkta yaşandı. İddiaya göre, araç ile gelen saldırganlar otoparkta bulunan iki adet lüks aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine otoparka gelen polis ekipler, olay yerinde ve araçlar üzülende inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. (FT- MB:



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