Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
E-5’te şaşırtan manzara: Seyir halindeki otomobilden ayağını sarkıtarak yolculuk yaptı

E-5’te şaşırtan manzara: Seyir halindeki otomobilden ayağını sarkıtarak yolculuk yaptı

Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Bild Cep Telefonu 


- E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks bir otomobil kapısı açık halde ilerledi. Otomobilde bir kişinin ayağını sarkıtarak yolculuk yapması ise görenleri şaşkına çevirdi. İlginç olay E-5 Mecidiyeköy mevkiinde yaşandı. Edirne istikametine seyreden lüks bir otomobilin kapısının tamamen açık olması dikkat çekti. Yolcu tarafındaki kapısı açık halde ilerleyen otomobilde oturan bir yolcu ise ayağını dışarı çıkarttı. Görenleri adeta şaşkına çeviren ve trafikte tehlike oluşturan bu görüntü ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (SB-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı