Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
E-5’te meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 kişi yaralandı

E-5’te meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 kişi yaralandı

Ters dönmüş araç

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-bariyerlere çarpmış araç
-Polis ekipleri
-Ambulanslar
-Trafik yoğunluğu
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri ters dönerken diğeri bariyerlere çarparak durabildi. Savaş alanına dönen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna mevkii E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRN 745 plakalı otomobil ile başka bir sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KYC 79 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 34 CRN 745 plakalı araç ters dönerken diğer araç da bariyerlere çarparak durabildi. E-5 Karayolu savaş alanına döndü Savaş alanına dönen kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar E-5 Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı da normale döndü. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement