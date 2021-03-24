E-5’te meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü: 5 kişi yaralandı

-bariyerlere çarpmış araç

-Polis ekipleri

-Ambulanslar

-Trafik yoğunluğu

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- E-5 karayolu Yenibosna mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri ters dönerken diğeri bariyerlere çarparak durabildi. Savaş alanına dönen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna mevkii E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRN 745 plakalı otomobil ile başka bir sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KYC 79 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 34 CRN 745 plakalı araç ters dönerken diğer araç da bariyerlere çarparak durabildi. E-5 Karayolu savaş alanına döndü Savaş alanına dönen kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar E-5 Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı da normale döndü. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.



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