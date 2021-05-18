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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DÜZCE - Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

- Olay yeri - Alınan güvenlik önlemleri - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi Düzce 'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde 3 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Aydın Burhan idaresindeki 41 YN 717 plaka otomobil, Otoyolun Ankara istikameti Gölyaka mevkisinde bariyerlere çarparak yola savruldu.Yolun ortasında kalan araca aynı yönde seyreden Mahmut Akkösem yönetimindeki 34 NA 9727 plakalı hafif ticari araç ve Esra Sargın'ın kullandığı 34 CCD 113 otomobil çarptı.Kazada sürücüler Aydın Burhan, Mahmut Akkösem ve Esra Sargın yaralandı.Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Ticari Araç 

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