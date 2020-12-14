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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

DÜZCE - Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

- Kazaya karışan araçların görüntüleri - Ambulanstaki yaralılardan görüntüler Düzce 'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Düzce - Bahçeşehir bağlantı yolunda seyreden Burak Berkay G. yönetimindeki 81 ES 959 plakalı otomobil, Metek TOKİ ışıklı kavşakta manevra yaptığı sırada Mervan Ç. idaresindeki 81 DF 532 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan Burak Berkay G. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarparak durabildi.Sürücü Mervan Ç. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Kırmızı Işık Polis Ekipleri 

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