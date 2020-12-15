Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - TMSF'ye devredilen şirketin otomobillerini çalıp sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

DÜZCE - TMSF'ye devredilen şirketin otomobillerini çalıp sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

- Hırsızlığın yapıldığı depodan görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Düzce 'de TMSF'ye devredilen şirketin otomobillerini çalıp sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında önce kayyum atanan daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen bir şirketin deposundaki araçları çalarak farklı illerde sattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.Polis ekipleri, TMSF'ye devredilen şirketin Aydınpınar yolu üzerindeki deposunda bulunan otomobilleri çekici vasıtasıyla çaldıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri Ankara, İstanbul ve Bursa'ya götürerek sattığı belirlendi.Operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 4 şüpheliyi Düzce 'de, 1 şüpheliyi de Bursa'da yakaladı.Şüpheli S.D. yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle karantinaya alınırken, M.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler F.I, A.B. ve E.Y. adliyeye sevk edildi.

Koronavirüs Karantina Kayyum Akalan Darbe Girişimi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement