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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Serbest bırakıldıktan sonra yeniden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

DÜZCE - Serbest bırakıldıktan sonra yeniden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

- Zanlının Düzce Adliyesine götürülüşü Düzce 'de serbest bırakıldıktan sonra yeniden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan hırsızlık zanlısı, yeniden hırsızlık yapınca tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta 1 otomobil ve 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kentte, 24 Mayıs'ta yaşanan motosiklet hırsızlığına ilişkin yeniden gözaltına alınan F.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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