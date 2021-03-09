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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

DÜZCE - Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

- Olay yerinden detay Düzce 'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Osman G. idaresindeki RZ - 081 - HY Gürcistan plakalı otomobil, Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Bulvarı'nda önünde seyreden Umut K'nin kullandığı motosiklete çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut K, hastaneye kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Osman G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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