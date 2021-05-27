DÜZCE - Minibüs ve motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiDÜZCE (AA) - Düzce 'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.Şerafettin K. idaresindeki 81 AAB 169 plakalı minibüs Sancaklar Mahallesi, Karakuş Sokağa dönüş yaptığı sırada arkadan gelen Serdar D'nin kullandığı 81 DP 324 plakalı motosiklet ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosikletli Serdar D. ve beraberindeki Kaan Ö. yola savruldu.Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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