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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri meydan ve işlek caddelerde sıkılaştırıldı

DÜZCE - Kovid-19 tedbirleri meydan ve işlek caddelerde sıkılaştırıldı

- Araç trafiğine kapatılan ve yaya kısıtlaması getirilen İstanbul Caddesinden görüntüler - Cadde üzerine yerleştirilen bariyerlerden görüntüler - Polis ekiplerinin vatandaşlara maske dağıtması - Polis ekiplerinin ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapması Düzce 'de Kovid - 19 tedbirleri meydan ve işlek caddelerde sıkılaştırıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlileri kapsamında bazı cadde ve sokaklara bariyer konularak, girişler HES kodu ve ateş ölçümünün ardından gerçekleştiriliyor. Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark, Cedidiye ve Valilik meydanlarıyla Spor Sokak girişlerine polis ekipleri bariyer koyarak kontrol noktası oluşturdu.Alınan kararlar çerçevesinde söz konusu meydan, cadde ve sokağa girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri Kontrol Noktası Trol 

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