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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Kaza yapan motosikletlinin yardımına olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü yetişti

DÜZCE - Kaza yapan motosikletlinin yardımına olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü yetişti

- İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ın kazazedeye müdahale etmesi - Kaza yerinden görüntüler Düzce 'de kaza yapan motosikletlinin yardımına olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü yetiştiDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından yapıldı.Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak'ta seyreden Nedim Sezgin'in kullandığı 81 DT 330 plakalı motosiklet, kavşakta Hanife K. yönetimindeki 78 ACC 180 plakalı otomobille çarpıştı.Yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin'e olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından ilk müdahale yapıldı.Yaralı motosiklet sürücüsü, daha sonra sağlık personeline teslim edilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Sağlık Personeli Motosiklet Sürücüsü 

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