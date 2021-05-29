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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Kaldırımda yürüyenler, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

DÜZCE - Kaldırımda yürüyenler, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

- Kaldırımdaki korumalıklara çarpan araç - Kaza anı güvenlik kamara kaydı Düzce 'de kaldırımda yürüyenler, kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Kaldırımdaki korumalıklara çarpan otomobil ve yolda yürüyenlerin kaçışması, güvenlik kamerasınca kaydedildiDÜZCE (AA) - Düzce 'de, yoldan çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşların korkusu güvenlik kamerasına yansıdı.Aziziye Mahllesi Hastane Caddesi Mergiç Bulvarı üzerinde seyreden otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce yolda döndü daha sonra kaldırım, kaldırım korkulukları ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.Kaza anında kaldırımdan yürüyen yaşlı bir vatandaş ve genç bir çift otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.Korku ile birbirine sarılan çifti sakinleştirmeye çalışan bölgedeki iş yeri sakinleri, ambulans çağırarak araçta bulunan sürücü ve yanındaki 2 kişinin hastaneye gitmesini sağladı.Hafif yaralandıkları öğrenilen 3 kişi ayakta tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.Ayrıca bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı, olay esnasında yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Hastane Korkuluk Güvenlik Kamerası Kaçış Aydınlatma Direği 

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