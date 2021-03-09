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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Dereye devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

DÜZCE - Dereye devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

- Yaralı sürücünün kurtarılması - Yaralının ambulansa alınması - Dereye devrilen araçtan görüntüler Düzce 'de dereye devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.D - 655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Hacer Ayhan'ın kullandığı 67 ABK 429 plakalı otomobil, Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi mevkisinde 3 metre yükseklikten dereye devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki annesi Döndü Ayhan (62) yaralandı.Araç içerisinde mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Bild 

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