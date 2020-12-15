Düzce'de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

-- Zehirlenen şahısların ambulansa alınması

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de yedikleri yemekten zehirlenen 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Düzce Kültür Mahallesi 402. Sokak’ta yedikleri yemek sonrası fenalaşan 4 kişi, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan Erdoğan K., Ayşe K., Pakize P. Ve Şerife Y. adlı 4 kişi, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi koyulan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay hakkında inceleme başlatıldı. (GY-



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