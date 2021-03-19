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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobildeki anne-kız yaralandı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobildeki anne-kız yaralandı

- Olay yerinden detaylarAnadolu Otoyolu'nda kaza yapan otomobildeki anne - kız yaralandıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kaza yapan otomobilde sıkışan anne - kız, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Zuhal T. idaresindeki 41 H 1836 plakalı otomobil, otoyolun Bolu Dağı kesimi Ankara istikameti Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı. Yola savrulan otomobile aynı yönde seyreden Halim A. yönetimindeki 44 ABP 881 plakalı tır çaptı.Kazada, otomobil sürücüsü Zuhal T. ile yanında bulunan annesi Dursine C. (64) araçta sıkıştı.Polis ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa alınan anne - kız, hastaneye götürüldü.Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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