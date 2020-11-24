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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kazaya karışan araçlardan detaylar - Yaralılara müdahale edilmesi - Yaralıları hastaneye nakil edilmesi - Hasar gören araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasıAnadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Y.D. yönetimindeki 34 DHS 694 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi 3. Viyadükler mevkisinde, aynı yönde önünde seyreden C.B. idaresindeki 55 ADS 660 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda ters dönen araçlardaki sürücüler Y.D. ve C.B. ile otomobilde bulunan S.B. yaralandı. Olay yerine Düzce ve Bolu'da gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hastane Bild 

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