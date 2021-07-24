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DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntü - Kaza yapan araçlar ve ambulansa yaralı taşınmasıAnadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Recep Ç. idaresindeki 35 TLT 27 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka mevkisinde, Yaşar Y'nin kullandığı 06 DS 5248 plakalı otomobil ile Necmettin Ç. yönetimindeki 34 SU 1940 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler Necmettin Ç. ve Yaşar Y. ile araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastane Sağlık Ekipleri 

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