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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Duvarı delip iş yerine girdiler, 60 bin liralık elektronik cihazları çalıp kayıplara karıştılar

Duvarı delip iş yerine girdiler, 60 bin liralık elektronik cihazları çalıp kayıplara karıştılar

Kırılan yerden ve merdiven altından görüntü

Parmak İzi Akalan Elektronik Eşya Hırsız Cep Telefonu 

-Dükkandan görüntü
-Demirle kapatılan alandan görüntü
-Şaban Yıldızöz röportajı
-Genel ve detay görüntüler
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-Görüntü 12112020_DIYARBAKIR_TELEFONCU_DUKKANI_HIRSIZLIK_2DK_40SN BAŞLIĞIYLA MONTAJ TÜNELDE

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da hırsızlar, binanın merdivenin altındaki duvarı kırıp cep telefonu dükkanına girdi. Buradan yaklaşık 60 bin lira değerinde elektronik eşya çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay, geçtiğimiz salı günü Bağlar ilçesindeki bir cep telefonu dükkanında yaşandı. İddiaya göre hırsızlar, daha önce gözlerine kestirdikleri altında telefoncu bulunan apartmana girdi. Hırsızlar, gece saatlerinde demir bölmeli merdiven altına girip duvarı kırarak cep telefonu dükkanına girdi. Tamirde olan ve kapalı birçok elektronik cihazı çalan hırsızlar kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Şaban Yıldızöz, sabah iş yerine geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. Dükkandaki bütün telefonların çalındığını gören Yıldızöz, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 60 bin liralık zararının olduğunu belirten Yıldızöz, gece 01.30’a kadar dükkanında çalıştığını tamir işlerinin ardından dükkanı kapatıp eve geçtiğini söyledi.

Yıldızöz, "Sabah 09.30’da dükkana geldim, hiçbir şey yoktu. Dükkan bomboştu. Nereyi kırmışlar diye baktım. Bir insanın geçebileceği şekilde duvarı kırmışlar. Biz 3-4 kişilik bir çetenin buraya geldiğinden şüpheleniyoruz. Şu an sadece benim malım olan cihazlardan 40 bin liranın üstü zararım var. İkinci el aldığım kutu faturaları olan alınmış. Gittik ifademizi verdik. Müşteri cihazları da nereden bakılsa 15-20 lira arasında bir zararımız var. Müşteri geliyor malını istiyor haklı olarak. Ben de burada mağdurum, benim verecek malım yok. Sabah polise gittik, polis arkadaşlar gelip gerekeni yaptılar. Fotoğraf olsun, parmak izi olsun aldılar. Binanın merdiven altını keşfetmişler. Dükkanlara bakan bölümünü kırmışlar. Daha öncede yapılmış olaylar var" dedi.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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