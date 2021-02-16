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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

Şahsın hırsızlık anlarının kamaralara yansıması

Akalan Yansıma Hırsız Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Genel ve detay görüntüler
-Şahsın adliyeye sevk edilmesi

( OSMANİYE ) "Dur" ihtarına uymayıp kaçan ve 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsız yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olan O.D. isimli şahıs Karaçay Mahallesi mezarlığı civarında devriye gezen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacının ardından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan ve 100’ün üzerinde dosyası olan suç makinesi O.D. olduğu tespit edildi. Şahsın hırsızlık yaptığı anların güvenlik kameralarına anbean yansıdığı belirlenirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SKY-
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