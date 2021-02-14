Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı



- Malatya'da 2 gün arayla polisin 'dur' ihtarına uymayarak ekipler ile kovalamaca yaşayan otomobil bu sefer kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce gece saatlerinde çevre yolu üzerinde şüphe üzerine ekipler 36 ES 611 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile kovalamaca yaşayan 5 şüpheliden 3'ü yakalanırken, 2'si kaçarak uzaklaşmıştı. Şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler bugün öğle saatlerinde Kiltepe Caddesi üzerinde şüphe üzerine 36 ES 611 plakalı renault marka otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polis ile girdikleri kovalamaca sonrasında cadde üzerinde park halindeki bir traktöre çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan üç kişiden M.U. B.Y. yaralanırken, bir kişi ise kaçmayı başardı. Yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya karışan araç çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekiplerin kaçan şüpheli şahsı yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.



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