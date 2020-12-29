Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: “Avratla kavga ettim kapıyı vurup çıktım”

- bekçilere beni kurtar diye yalvarması

-avratla kavga ettiğini söylemesi

-detay

-olay yerinin yakınındaki sokak köpeklerinin araçlara saldırması

-sürücünün polis ekibi tarafından götürülmesi



( ANTALYA )- kısıtlama saatinde yakalandı bekçilere " Kurtar beni toprağım" diye yalvardı ANTALYA



- Antalya'da trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçarak çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan sürücü, 2.84 promil alkollü çıktı. Zafer Soğancı isimli sürücü bekçilere “Toprağım beni kurtar. Avratla kavga ettim. Değilse hayatta böyle çıkmazdım” dedi.

Zafer Soğancı’ya alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten ceza uygulanırken sürücü belgesine 6 ay el konuldu. Polis karakoluna götürülen Zafer Soğancı’ya; sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150 TL, maske takmamaktan 900 TL ceza uygulandı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan 07 NA 2246 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu ve Hastane Caddelerinin kesiştiği kavşakta Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından durduruldu. Aracı kullanan Zafer Soğancı’nın yapılan alkol kontrolünde 2.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği aksatıp, tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek suçlarından 1.804 TL para cezası uygulandı. Soğancı’nın sürücü belgesine alkollü araç kullanmasından dolayı 6 aylığına el konulurken otomobil bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. "Avratla kava ettim" Kendisini yakalayan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine ‘Beni kurtar toprağım’ diye yalvaran Zafer Soğancı “Avratla kavga ettim. Yoksa hayatta böyle çıkmazdım” dedi.

Soğancı’nın yakarışları sonucu değiştirmezken, olay yerine çağrılan ekipler tarafından Şelale Polis Karakoluna götürüldü. Soğancı’ya sokağa çıkma yasağını ihlalden ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.



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