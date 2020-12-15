Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, dün sabah 05.50 sıralarında Domaniç’in Hisar Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder’e ait kuyumcu dükkanın kepenkini kırmak suretiyle soygun girişiminde bulunan ve bir esnafın fark etmesiyle, soygun girişimini gerçekleştiremeden kaçan biri kadın 4 zanlı polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaydan 5 saat sonra zanlıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerden biri olayın akşamına, diğer 3 şahıs ise Gemlik’te gece adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, Z.E., Y.K., H.K. ve Ö.T. polis ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra C. Savcılığa sevk edildi. (TY-EFE)



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