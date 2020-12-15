Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar

Dükkanın kepengini otomobile bağlayıp soygun yapmaya çalıştılar

-Şüphelilerin Savcılığa Sevki

Soygun Soygun Girişimi Akalan Kuyumcu Dükkanı Polis Ekipleri 

--Kamera Görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, dün sabah 05.50 sıralarında Domaniç’in Hisar Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder’e ait kuyumcu dükkanın kepenkini kırmak suretiyle soygun girişiminde bulunan ve bir esnafın fark etmesiyle, soygun girişimini gerçekleştiremeden kaçan biri kadın 4 zanlı polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaydan 5 saat sonra zanlıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerden biri olayın akşamına, diğer 3 şahıs ise Gemlik’te gece adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, Z.E., Y.K., H.K. ve Ö.T. polis ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra C. Savcılığa sevk edildi. (TY-EFE)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement