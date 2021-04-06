Dükkan sahibini şaşırtan hırsızlık kamerada... Restoran önüne geldi, çiçekleri söküp böyle götürdü

-kadının etrafı kolaçan etmesi

-saksıların kenarına oturup çiçekleri sökmesi

-üç saksıdan çiçekleri alıp yoluna devam etmesi

-çiçekleri alınan saksıların görüntüsü

-işyeri sahibiyle röp



( ANTALYA )- Önce etrafı kolaçan eden kadın saksıdaki çiçekleri tek tek kopartıp ortadan kayboldu ANTALYA



- Antalya'da pide salonu önündeki saksıdaki çiçekler bir kadın tarafından tek tek sökerek çalındı. Bugüne kadar para ve ekmek çalanı gördüğünü, çiçek çalanı ilk kez gördüğünü belirten işyeri sahibi, kadından şikayetçi olmadı. Olay Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi kavşağında bulunan pide salonunda yaşandı. Sabahın erken saatlerinde pide dükkanının önüne gelen kaın, işyeri önündeki saksılarda bulunan çiçeklerin çevresinde bir tur atıp etrafı kolaçan etti. Ardından saksıların kenarına oturarak çiçekleri tek tek yerinden söken kaın, üç saksıyı da boşalttıktan sonra yoluna devam etti. Sabah saat 06.30 sıralarında işyerini açtıklarını belirten işyeri sahibi Mehmet Deveci “temizlik yaparken iş yerimizin önünde saksılardaki çiçeklerin olmadığını gördüm. Hemen kameraları açtım. Gördüğüm manzara karşısında şaşkına döndüm. Bir kadın saksılardaki çiçeklerimizi söküp götürmüştü. Bugüne kadar para çalanı, ekmek çalanı gördüm. İlk kez çiçek çalanı görüyorum” dedi.

Çiçeklerini söken kadına seslenen Mehmet Deveci “Kendisinden şikayetçi olmayacağım. Ondan tek isteğim bir daha çiçeklerimizi çalmaması. Gelsin istesin biz verelim. Çiçekler ve ağaçlar kesilmez koparılmaz” diye konuştu.

(AK



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