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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni

Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni

- Cenaze namazının kılınması - Mezarlıkta son yolculuğuna uğuğrlanması - Peşmerge Hezhar Subhi Zikri, Duhok 'taki Şahke Mezarlığı'nda defn edilmesi - Peşmerge Hezhar Subhi Zikri'nin yakınları ile röportajDUHOK - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Peşmerge Hezhar Subhi Zikri için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Saldırı 

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