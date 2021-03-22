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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu

Düğüne giden özel harekat polisi, yoğun siste önünü göremeyince otomobiliyle tarlaya uçtu

Kaza yapan aracın çekilmesi

Polis Harekat Polisi Benzin Göreme 

-Yaralıların ambulansa taşınması
-Tarlanın çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU )- Yolu şaşıran özel harekat polisi, 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu KASTAMONU

- Sinop'tan gelini alıp İstanbul'a düğün yapmaya giden özel harekat polisi, Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle yaklaşık 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan gelini aldıktan sonra düğün için İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Ramazan K. (31) idaresindeki 54 LB 036 plakalı Seat marka otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolu şaşırdı. Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde Kurubenzinlik kavşağında sisinde etkisiyle yolu şaşıran Kaya, yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre mesafedeki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Başkaya ve Havva Baş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. (Vİ-HFV-
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