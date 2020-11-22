Düğün için gün sayan turizmcinin sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı güvenlik kamerasında - kalabalık grubun saldırısına uğradığı ve yere yıkıldığı anlar kaydedildi



- Antalya’da düğün için gün sayan turizmcinin hayatının kaybedip, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 14 Kasım Cumartesi gecesi Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Süleyman H. İsimli şahıs, daha önce babasıyla kavga ettiği iddia edilen kişilerle karşılaştı. Burada Süleyman H. İle diğerleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine bıçak kavga yaşandı. Kavgada, Süleyman H. Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk ederken, yaralılardan Refik Valiyev, hastanede yaşamını yitirdi. Düğün için gün sayıyordu Lara’da turizm işiyle uğraşan Valiyev’in, evin tek oğlu olduğu, dünya evine girmek için düğün hazırlığı yaptığı ancak pandemiden dolayı düğün merasimini ertelediği öğrenildi. Olay sonrası araştırma başlatan polis, Süleyman H.'yi gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasında Öte yandan kavga anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, caddede bekleyen bir grup ile bir kişi arasından başlayan kavgaya, ardından otomobil ile olay yerine gelen diğer kişilerin de katıldığı görüldü.

Kavga sonucu bir okulun demir kapısına sıkıştırılan bir kişinin uzun süre darp edilip yere yığılması da görüntülere yansıdı. Otomobil ile gelen kişilerin de kavga sonrasın da olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

(SM-



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