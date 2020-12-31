Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Dubai yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle 'merhaba' dedi

- Dubai yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle 'merhaba' dedi

gösteri detay

( DUBAİ ) - Dubai yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi DUBAİ

Işık Gösterisi Havai Fişek Yeni Yıl 


- Dubai, 2021'yi dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösteri ile karşıladı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu sürüyor. Dubaililer 2021'i kutlamak için dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Halk, yeni yılı Burj Khalifa'dan atılan havai fişekler ve ışık gösterisi ile karşıladı. Dakikalarca süren gösteriler büyük ilgiyle takip edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı