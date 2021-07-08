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DUBAİ - Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
DUBAİ - Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

DUBAİ - Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Dubai 'de limanda patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındıİSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Dubai hükümetinin medya ofisinden limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Limanda demirli geminin konteynerindeki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi.Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

Yangın Demirli Yazılı Açıklama Hükümet Yangına Müdahale 

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