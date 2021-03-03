Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dönerde indirim yapmadığı için vahşice katledilen Kader Balcı’nın ismi ölümsüzleştirilecek

Dönerde indirim yapmadığı için vahşice katledilen Kader Balcı’nın ismi ölümsüzleştirilecek

- Kader Balcı'nın katledildiği anlar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

Ölümsüz Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri 


- Geçtiğimiz haftalarda dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın adı, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir sokak ya da parka verilecek. Şubat ayında çalıştığı dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın ölümü, tüm ülkeyi derinden etkilemişti. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olayın ardından, Kapaklı Belediye Meclisi anlamlı bir önergeyi oylamaya sundu. Meclis tarafından oy birliği ile alınan kararla, 4 çocuk annesi merhume Kader Balcı’nın adının ilçedeki bir sokak ya da parka verilmesi kararlaştırıldı. Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dönerde indirim yapmadığı için aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Kader Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cebinde parası olmasına rağmen dönerde indirim talebi reddedildiği için Kader Balcı'yı öldüren zanlı Recep Ö. polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (FB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı