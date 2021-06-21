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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dolu dağları beyaza bürüdü, sel koca tankeri aldı götürdü

Dolu dağları beyaza bürüdü, sel koca tankeri aldı götürdü

Vatandaşın tanker giderken çektiği görüntü

Cep Telefonu 

-Dolu yağışından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde sele neden oldu. Bir vatandaş sel nedeniyle akıntıya kapılan bir tankerin dereden gidişini şive ile anlatması komik anlar yaşattı. Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinin bazı bölgelerinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan tankerin dereden ilerleyişini bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
Tankeri görür götürmez yöreye has şive ile anlatan vatandaşın sözleri komik anlar yaşattı. Yağmur yağışının yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağdı. Dolu nedeniyle dağlar adeta beyaza büründü. (FP-MB-Y)
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