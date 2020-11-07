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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dolandırdıkları kişinin altınlarını bozdururken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Dolandırdıkları kişinin altınlarını bozdururken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevki - Kuyumcuda yakalanma anları Dolandırdıkları kişinin altınlarını bozdururken yakalanan 2 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te, telefonla dolandırdıkları kişiden aldıkları altını bozdururken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumucuya altın bozdurmak için gelen kişilerin şüpheli hareketleri olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Kuyumcuya giden ekipler, zanlılara altınların kime ait olduğunu sordu. Çelişkili ifadeler veren şüphelilerin, Küçükçekmece'de emekli işçi H.N'yi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırdıkları ve yaklaşık 350 bin lira değerindeki altınını aldıkları tespit edildi.Şüpheli Fatih T. (38) ve Cihan Y. (33) gözaltına alındı.Bu arada, zanlıların bozdurmaya çalıştığı 250 bin lira değerindeki altın sahibine teslim edildi. Altının diğer kısmının ise başka bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis Akalan Harekete Geç 

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