Dokuzsele Deresi’nde ıslah çalışması tamamlandı

-DERE EKİP VE ARAÇLARLA TEMİZLENİRKEN FARKLI AÇILARDA GÖRÜNTÜ

-DERENİN TEMİZ HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜ

-FARKLI AÇILARDA DETAYLAR



( UŞAK -DRONE) UŞAK



- Uşak’ta kentin birçok yerinden geçen Dokuzsele Deresi, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından ayrıca ilaçlanan dere sağlıklı hale getirildi.

Uşak Belediyesi, kentin birçok bölümünden geçen Dokuzsele Deresi’ni temizleme çalışmasını tamamladı. Vatandaşların talepleri üzerine başlatılan çalışmalar, Çokkozlar mevkiinde başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmayla Dokuzsele Deresi hem sağlık açısından hem de görsel açıdan daha uygun bir yapıya kavuşturulmuş oldu. Bir hafta boyunca iş makineleri ve ekipman desteğiyle çalışan dört farklı müdürlükten ekipler; derenin içerisinde bulunan tüm atıkları ve birikintileri topladı. Yaklaşık dört kilometrelik bir alanı kapsayan temizlik çalışmalarının ardından dereyi her türlü haşere ve sineğe karşı önlem olarak ilaçlayan ekipler derenin yeni ve sağlıklı görüntüsüne kavuşmasını sağladı. (KK-MB-Y)

