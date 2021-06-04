Doktoru tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta, ambulansla adliyeye sevk edildi

-Suçluların sosyal medyadaki paylaşımı



(SAMSUN)- Yedi ayrı ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu; 45 gözaltı AYDIN



- Yasa dışı escort ve bahis siteleri aracılığıyla 64 kişiyi dolandıran ve ağlarına düşürdükleri kişilerin paralarını aldıktan sonra sosyal medya üzerinden “Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün” diye pişkin paylaşımda bulunan dolandırıcılık şebekesi için Aydın Emniyet Müdürlüğü çok düşünmedi. Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda içlerinde elebaşlarının da bulunduğu 45 şüpheli yakalanarak cevap verildi.

Aydın merkezli Muğla, Denizli, Antalya, İstanbul, Yalova ve Adana olmak üzere 7 ilde nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü kadın, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. “4 aylık çalışma sonucu hepsi yakalandı” Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ile haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık çalışmanın ardından bu sabah düğmeye bastı. Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şebekenin tüm üyelerini kıskıvrak yakaladı. 4’ü kadın 45 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, tablet ele geçirildi. “3 ilde çağrı merkezi kurmuşlar” Dolandırıcılık şebekesinin escort, yasadışı bahis gibi internet işlemleri sonrası, telefonla ağlarına düşürdükleri kişileri Aydın, Denizli ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde olmak üzere üç çağrı merkezine yönlendirdikleri öğrenildi. Şebekenin, arayan kişilerin güvenini kazanmak için öncesinde yatırdıkları parayı geri iade ettikleri, esas anlaşılan tutarın şebeke hesaplarına yatırıldıktan sonra, arayan kişinin numarasını engelleyerek bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. “Şimdi Aydın emniyeti düşünsün” Şebeke elebaşı olduğu düşünülen şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları sosyal medya üzerinden lüks araba içerisinde sergileyip, “Şimdi Aydın emniyeti düşünsün” paylaşımı yaptıkları görüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyon ile 45 şüpheliyi yakalayıp bu paylaşıma cevap verdi.

