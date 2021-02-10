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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı

Doktora orakla saldıran şahıs savcılık itirazı sonrası tutuklandı

arşiv

( RİZE ) - RİZE

Hastane Adli Kontrol Ev Hapsi Yakalama Kararı Avcılık 


- Rize'de önceki gün hastanede görevli doktora orakla saldıran ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rize Devlet Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'na (34) odasında sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek üzerinde sakladığı orakla saldıran A.K. (42) olay sonrası gözaltına alınmış, çıkartıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama sistemi ile nöbetçi mahkemeye sevk ettiği A.K. hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine bir üst mahkeme olan Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Emniyet ekiplerince evinden alınan şüpheli A.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (HFD-ÖS-Y)
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