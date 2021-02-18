-dua etmeleri

-ağlamaları

-detaylar



( ESKİŞEHİR -EK) Doktor eşi tarafından öldürülen kadının annesi: "Anneciğim, sen çok güzel bir anneydin"- Katledilen ailenin cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı ESKİŞEHİR



- Öldürülen anne baba ve 4 yaşındaki çocuğun cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.



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