DOHA - Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından karşılanması - Heyetler arası görüşmeden detaylarDOHA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Rusya - Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha ’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Doha Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme yaptı.
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