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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğum gününde öldü... 13. kattan zemin betona düşen genç hayatını kaybetti

Doğum gününde öldü... 13. kattan zemin betona düşen genç hayatını kaybetti

-Polis ekiplerinden görüntüler

Hastane Doğum Günü Sağlık Ekipleri 

--Apartmandan görüntüler
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 234. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, H.S. (14) oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S.'yi hastaneye kaldırdı. H.S., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, hayatını kaybeden H.S.'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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