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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Roseline A gemisi İzmir Limanı'na yanaştı

Doğu Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Roseline A gemisi İzmir Limanı'na yanaştı

gemiden görüntü

Fırkateyn Geçmiş Olsun Uluslararası Bakanlık Helikopter 

-detaylar

( İZMİR -EK)- Gemi, Gemi Liman Başkanlığı ve Arkas Holding yetkilileri tarafından karşılandı İZMİR

- Doğu Akdeniz'de 22 Kasım'da hukuk dışı bir şekilde aranan Türk bayraklı M/V Roseline A konteyner yük gemisi, İzmir Limanı’na yanaştı. Gemi, Gemi Liman Başkanlığı ve Arkas Holding yetkilileri tarafından karşılandı.Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni, 22 Kasım günü Türkiye'den Libya'ya giden Türk gemisini Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aramıştı. Ticari seferi sırasında hukuksuz bir şekilde silahlı aramalara maruz kalan Arkas’ın sahibi olduğu Türk bayraklı M/V Roseline A konteyner yük gemisi, arama yapan ekibin yaklaşık 16 saat sonra yine helikopterle gemiden ayrılmasını takiben 23 Kasım tarihinde yoluna devam etmişti. Normal seyrine kaldığı yerden devam eden Roseline A, İzmir Limanı’na yanaştı. Gemi, Gemi Liman Başkanlığı ve Arkas Holding yetkilileri tarafından karşılandı. İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram ve Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, gemiyi ziyaret ederek, bakanlık adına da geçmiş olsun dileklerini iletti."Yaşanan olayda devletimiz en başından beri yanımızda oldu"Arkas Holding Hukuk Müşaviri ve Risk Direktörü Vural Ocalı, "Arkas bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere en ince noktasına kadar uymuş olup, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmamıştır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalarak endişelenen ve üzülen mürettebatımızın uluslararası denizlerde sahip oldukları deneyim ile gemimiz ticari rotasını tamamlamıştır ve seferlerine devam etmektedir. Yaşanan olayda devletimiz en başından beri yanımızda olmuş, başta Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız tüm yetkili mercileri ile olayı yakından takip etmiş ve etmektedir" dedi.

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