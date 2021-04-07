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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğaya bırakılan alageyikler yeni yaşam alanına uyum sağladı

Doğaya bırakılan alageyikler yeni yaşam alanına uyum sağladı

alageyiklerden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Anavatan Irak 


- Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bırakılan alageyikler, yeni yaşam alanlarına uyum sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje kapsamında doğaya bırakılan alageyiklerin görüntülerini paylaştı. Fotokapan görüntülerinde alageyiklerin yeni yaşam alanlarına uyum sağladığı gözlendi.
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