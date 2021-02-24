Diyetisyenin ölümünden sonra geride kalan 3 kedisi ve köpeği sahiplendirildi

-Kedilerin şuanki videosu (cep telefonu)

-Jale Ünsal röp.

-Jale Ünsal detay

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( ANTALYA - ÖZEL)- Gamze Kaçar Bozkurt’un arkadaşı Jale Ünsal:“Çok paramız olsa da, barınak gibi bir şey yapıp kurtarsak onları Jale abla’ derdi”- “Kediler için İstanbul ve Antalya’da yuva ilanı açtık. O kadar çok paylaşımlar oldu ki, ünlüler bile paylaştı” ANTALYA



- Antalya’da doktor eşi tarafından tabancayla öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un(38), henüz yavruyken sokakta bulup evinde beslediği 9 yaşındaki üç kedisi ile köpeği sahiplendirildi. Bozkurt’un hayvanlara aşırı düşkün olduğunu belirten arkadaşı Jale Ünsal, “Çok paramız olsa da, barınak gibi bir şey yapıp kurtarsak onları Jale abla’ derdi. Tüm hayvan severler böyle düşünür, o da öyleydi” dedi.

Geçtiğimiz hafta Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt(58), eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti. Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından, Gamze Kaçar Bozkurt’un ardında gözü yaşlı ailesi ve 9 yıl önce İstanbul'da sokakta bulup sahiplendiği 3 kedisi ile köpeği kaldı. Kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi için ise arkadaşı Jale Ünsal devreye girerek sosyal medyadan ilanlar paylaştı. Kısa sürede yayılan ilanlar sonrası, İstanbul’dan iki aile ve Antalya’dan bir aile kedileri, yine Antalya’dan bir kişi de Bozkurt’un köpeğini sahiplendi. “Çok paramız olsa da barınak yapıp onları kurtarsak” Gamze Bozkurt’un arkadaşı Jale Ünsal, 15 senedir Antalya’da hayvan sahiplendirdiğini ve bu sayede kendisiyle çok eski bir tanışma hikayesinin olduğunu söyledi.



Ünsal, “Hayvanlara acayip şekilde çok düşkündü. Çok paralar olsa da, barınak gibi bir şey yapıp kurtarsak onları Jale abla derdi. Tüm hayvan severler böyle düşünür, o da öyleydi” dedi.

“Birazcık acın hafifler’ diyerek köpeği vermiştim” Gamze Bozkurt’un daha önce bir köpeğinin öldükten sonra çok üzüldüğünü, ardından kendisinin ona bir köpek verdiğini anlatan Ünsal, “Birazcık acın hafifler’ diyerek verdim. Onu eski köpeğine benzetti ve sahiplendi. Çok seviyordu. Bir de İstanbul’da sokakta bulduğu 3 yavru kediyi sahiplenmişti. Şuanda 9 yaşındalar. Köpeği hemen arkadaşımıza sahiplendirdik. Kediler için İstanbul ve Antalya’da yuva ilanı açtık. O kadar çok paylaşımlar oldu ki, ünlüler bile paylaştı. 9 yaşında ve cins bir kedi olmayınca inanın sadece iki kişi aradı. Kedilerin durumuna çok üzülen İstanbul Pendik ve Şişili’deki aileler aldı. Diğer kedi de Antalya’da Gamze’yi tanıyan bir aile alacak. Yarın İstanbul’a gidecek iki kedi, nakilleri ayarlandı. Keşke yavrular için aynı eve sahiplendirseydik ama olmadı” diye konuştu.

(SM-



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