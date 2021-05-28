DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
- Yanan araçtaki yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması - Yanan araçtaki yangının söndürülmesi Diyarbakır ’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.Ambar Mahallesi yolunda ilerleyen Hasan D'nin kullandığı 10 GHA 77 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bismil Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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