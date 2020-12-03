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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler

DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler

DİYARBAKIR - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğinde duvara resim çizilmesi - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun bölgeye gelmesi - Vali Karaloğlu'nun resimi boyaması - Karaloğlu'nun açıklaması Diyarbakır 'da "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliği düzenlendi - Vali Münir Karaloğlu: - "(Kovid - 19) Son iki haftadır stabil gidiyoruz ama bu diğer şehirlerde başlayan ikinci dalganın Diyarbakır 'a ulaşmayacağı anlamına gelmiyor"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da "Sanat Sokakta" projesi kapsamında "Sanata Destek Sağlığa Vefa" programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde resim öğretmenleri ve sanatçılar, sağlık çalışanlarını konu alan duvar resmi çalışması yaptı.Tarihi Sur ilçesi Fiskaya Caddesi'ndeki çalışma alanını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, bu çalışmanın, Kovid - 19 salgını sürecinde kahramanlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarına vefa borcunun göstergesi olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde en çok sağlık çalışanlarının yorulduğunu belirten Karaloğlu, alınan yeni tedbirlere harfiyen uyup yüklerini hafifletmenin, sağlıkçılara yapılacak en büyük iyilik olduğunu vurguladı. Diyarbakır 'da da tedbirleri sıkılaştırdıklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:" Diyarbakır 'da asıl sıkıntılı dönemi temmuz ve ağustosta geçirdik. Son iki haftadır stabil gidiyoruz ama bu diğer şehirlerde başlayan ikinci dalganın Diyarbakır 'a ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Kurallara uyarsak bu süreci daha sağlıklı yürütebiliriz. Vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız maalesef artıyor. Bütün gayretimiz sağlık sistemini ayakta tutmak. Sağlık sistemini ayakta tutamazsak o zaman büyük sorunu yaşamış olacağız."

Öğretmenler İkinci Dalga Sağlık Çalışanları Sağlıkçı Sağlık Sistemi 

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