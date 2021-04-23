Diyarbakır’ın tarihi surlarındaki diriliş çalışması tüm hızıyla sürüyor

-Vali Karaloğlu’nun Fetih kapısını açarak geçesi

-Vali Münir Karaloğlu konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR )-İçkale’yi kent merkezine bağlayan, 50 yıldır kapalı olan tarihi "Fetih Kapısı" açıldı-Vali Münir Karaloğlu, Amida Höyük kazı çalışmamalarında ortaya çıkan Roma yolunu inceledi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki İçkale bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, burada devam eden Amida Höyük kazı çalışmalarında ortaya çıkan 2 bin yıllık Roma yolu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, incelemeler sırasında kentin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970 yılından bugüne kapalı olan kapıyı vatandaşların hizmetine açtı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından kadim şehrin en önemli yapılarından olan tarihi surların dört bir yanında başlatılan restorasyon çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Vali Karaloğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır surları içerisinde bulunan Amida Höyük kazı çalışmaları kapsamında ortaya çıkan 2 bin yıllık Roma yolu ile ilgili incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, İçkale’yi Fiskaya Mahallesi’ne bağlayan kentin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970 yılından bugüne kapalı olan kapıyı vatandaşların hizmetine açtı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların bayramını kutladı. Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın değerlerini ortaya çıkarmanın ve gelecek nesillere taşımanın herkesin boynun borcu olduğunu söyledi.



''Burçlardan tonlarca toprak ve çöp çıkardık'' Sur ilçesinin 12 bin 500 yıldır kesintisiz insan yaşamının devam ettiği önemli bir yer olduğunu belirten Vali Karaloğlu, ''Surların dirilişi kapsamında son 7-8 aydır önemli çalışmalar yapıyoruz. Temizliğini yaptığımız burçlardan tonlarca toprak ve çöp çıkardık. Birinci ve ikinci etap restorasyon çalışmaları da devam ediyor ve üçüncü etap ihale aşamasına geçtik. Dağkapı meydanındaki 1, 2, 5,7 ve 8 numaralı burçları içine alacak üçüncü etap restorasyon ihalemiz konusunda da Elektronik Kamu Alımları Platformuna girdik ve ihale günümüz belli. İnşallah üçüncü ihalemizi de yakında yapıp Dağkapı bölgesindeki burçlarda da restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Keçi Burcunun etrafında peyzaj ihalesi yaparken gördük ki o bölgedeki surlarda da çok önemli deformasyon var, orada çalışmamız devam ediyor” dedi.

''Diyarbakır’ın tarihi varlıklarına sahip çıkmak boynumuzun borcudur'' Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi iş birliğinde Amida Höyükte önemli kazı çalışması yapıldığını aktaran Vali Kaaraloğlu, ''Kazdıkça Suriçi bize sürpriz vermeye devam ediyor. Amida Höyük ile kalenin surları arasında tarihi 2 bin yıllık Roma yolu ortaya çıkarıldı. Geçen hafta şehrin Fetih Kapısı olarak bilinen ve 1970’li yıllardan bugüne kapalı olan kapıyı açma kararı aldık. Çünkü bu bölge artık çok önemli bir bölge haline geliyor. Suriçi'nde yeni bir kültür rotası ortaya çıkıyor. Fetih Kapı'sından İçkale’ye girerek Roma yolundan Saraykapı’ya, Hazreti Süleyman Cami'si ve 27 sahabe türbemizi ziyaret ettikten sonra İçkale’den Suriçi'ne, Kurşunlu Cami meydanına geçebilecek. Böylelikle yeni bir kültür rotası da oluşacak. Diyarbakır’da tarihe, kültüre, tarihi eserlerimizin restorasyonuna verdiğimiz önem devam edecek. Hem bu şehirde yaşayan insanlar olarak hem de bu şehirde bulunan yöneticiler olarak Diyarbakır’ın tarihi varlıklarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak boynumuzun borcudur'' diye konuştu.

Vali Karaloğlu ve berberindekiler bir süre bölgede inceleme bulunduktan sonra İçkala'den ayrıldı.



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