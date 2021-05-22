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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır Havalimanı ana pistindeki onarım nedeniyle 30 gün uçuşlara kapatılacak

Diyarbakır Havalimanı ana pistindeki onarım nedeniyle 30 gün uçuşlara kapatılacak

- Diyarbakır Havalimanı - Terminal binasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı ana pistinde yapılacak onarım için 30 gün tüm uçuşlara kapatılacak.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı/ Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacak.Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlandı. Onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin havalimanlarına yönlendirilecek.Açıklamada, "8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir." denildi.

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