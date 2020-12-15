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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
DİYARBAKIR - DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

DİYARBAKIR - DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

DİYARBAKIR - DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'tan detaylar - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un oy kullanımından detaylarDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.Karakoç, yaşam kategorisinde Juancho Terros'un "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", haber kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavürüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini kaydeden Karakoç, "Genel olarak Anadolu Ajansı gerçekten çok iyi kareler yakalamış. Çok iyi fotoğraflar çekmiş. Bu fotoğraflar hepsi seçilmeye layık." diye konuştu.

Oy Kullanımı Muhabir Yurt Dışı Kalamış Kullar 

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