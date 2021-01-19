Diyarbakır’da zincirleme kaza: 22 otomobil birbirine girdi, 10 yaralı

-Kazaya karışan otomobillerden görüntü

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Don ve buzlanmadan kaynaklı 22 aracın karıştığı iki farklı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı gün içerisinde etkisini yitirdi. Etkisi yitiren yoğun kar yağışı akşam yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Yolların buz tuttuğu Diyarbakır’da iki farklı trafik kazası meydana geldi. 16 otomobil biri birine girdi İlk kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Burada 16 farklı marka ve model ve renk otomobil yolda yaşanan buzlanmadan kaynaklı olarak peşe peşe bir birlerine çarparak kaza yaptılar. Yaşanan trafik kazasında 10 kişi çeşitli yerlerinde yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. İkinci trafik kazası ise, merkez Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Buradaki trafik kazasında ise aralarında ticari araçlarında bulunduğu 6 farklı renk ve markada bulunan otomobil yolun buzlanmadan dolayı kaygan olmasından kaynaklı olarak bir birine girdi. Yaşanan trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi çapta hasar oluştu. Her iki trafik kazasında kazaya karışan otomobiller polis ekiplerinin incelemesi sonrası yoldan kaldırılmasıyla aksayan trafik polis ekiplerince tekrar normale çevrildi. (SI-



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