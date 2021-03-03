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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Alevlere teslim olan otomobilden görüntü

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alevlere teslim oldu. Seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (RK-
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