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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı

Olay yerinden görüntü

Kız Meselesi Kurtarma Operasyonu Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Yaya Trafiği 

-Operasyondan görüntü
-Özel haretattan görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Şahıstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -3) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi, iddiaya göre kız meselesi nedeni ile evde bulunan 4 kişiyi rehin aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda rehinelerden 4'ü da kurtarılırken 3'ünün saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, kız meselesi nedeni ile evde bulunan 1'i kadın 4 kişiyi rehin aldı. Saldırganın rehineleri silahla yaralamasının ardından sesi duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından özel harekat polisleri rehine kurtarma operasyonu için hazırlıklarına başladı.
Bir süre sonra eve giren özel harekat ekipleri, rehinelerden 4'ünü kurtardı. Rehinelerden 3'ünün zanlı tarafından silahla vurularak yaralandığı öğrenilirken operasyonda zanlı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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