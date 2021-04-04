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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

112 sağlık ekiplerinden görüntü

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Resul Kamçı röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir binada elektrik panosundan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi. Yan binada oturan Resul Kamçı, komşularının kapısını tek tek çalıp uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik panosundan çıkan yangın, çatı katını sardı. Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan binada bulunan Resul Kamçı, dumanları görmesi üzerine komşularının binasına giderek evlerin kapısını tek tek çalıp durumu bildirerek evden çıkmalarını sağladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çatı katı kullanılamaz hale geldi. Apartmanda bulunan vatandaşları uyandıran Resul Kamçı, sabah kahvaltı yaparken yanık kokusunu hissettiğini söyledi.

Kamçı, “Eşim, bana, 'Belki bizim evde bir şeyler vardır' dedi.
Ben de sağa sola baktım. Bir şey yoktu, kablolara, elektrik tesisatlarına baktım bir şey yoktu. Sonra karşı binamıza bakınca dumanların yükseldiğini gördüm. Bir telaşla, aceleyle aşağı indim. Binaya girip tek tek kapıları çaldık. Bina sakinlerinin hepsini uyardık. Herkes aşağı indi. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti" dedi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (RK-YRT
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